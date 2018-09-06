لتصحيح المفاهيم.. هيئة النقل توضح المقصود بربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

المواطن - الرياض

علّقت ھيئة النقل العام، على ما تم تداوله من تفسيرات مغلوطة حول دراسة أشار إليھا رئيس الھيئة في تصريح صحفي نُشر قبل 12 شھرًا.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن المقصود بالدراسة- كما نُشر في حينه- ھو دراسة مشروع إنشاء جسر بري من السكك الحديدية يربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عن طريق الرياض.

وكانت صورة للخبر القديم قد أعيد نشرھا مؤخرًا في شبكات التواصل الاجتماعي، وصاحبتھا تفسيرات مغلوطة بأن الدراسة تتعلق بإنشاء قناة بحرية تربط ساحل المملكة الشرقي بساحلھا الغربي.

وبيّنت هيئة النقل أن المقصود بربط الخليج بالبحر الأحمر من خلال مشروعات النقل السككي بين ساحلي المملكة عبر دراسة مشروع الجسر البري كما وردت في تفاصيل الخبر الذي يعود تاريخه إلى 2 أغسطس 2017م.

صور من الخبر القديم