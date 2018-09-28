لجنة الاحتراف تُدشن نظامي DTMS وIRT

المواطن - الرياض

دشّنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، الخميس، نظامي DTMS وIRT، اللذين يأتيان ضمن إصدارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخاصة بإدارة الانتقالات المحلية والدولية ومتابعة عمليات الوسطاء.

وجاء حفل التدشين خلال ورشة العمل التي أقامتها اللجنة في مدينة الرياض لمديري نظام TMS في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وتم خلال الورشة تدريب مديري النظام في الأندية على كيفية استخدام نظام DTMS، والذي سيتم العمل به خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، الدكتور خالد بانصر أن نظام DTMS هو إصدار من “فيفا”، لمساعدة الأندية على تسجيل اللاعبين وإدارة انتقالاتهم محليًا ودوليًا.

وقال: “ما يميز النظام أنه يعطي شفافية كاملة ويعزز قدرة الأندية على الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، كما يحق لنا أن نهنئ أنفسنا كون الاتحاد السعودي لكرة القدم من أوائل الاتحادات الرياضية آسيويًا ودوليًا في اعتماد وتطبيق هذين النظامين في آن واحد”.

وتابع: “تطبيق نظام DTMS سيحدث نقلة نوعية في منظومة الاحتراف في رياضة كرة القدم في الأندية، مقارنة بالنظام السابق الذي كان مجرد منصة لتحميل طلبات التسجيل والمستندات المصاحبة لها دون أن تكون هناك مطابقة أو اعتماد لصحتها ودقتها على عكس ما سيكون عليه الحال مستقبلًا”.

وأضاف بانصر: “نظام IRT سيمكن اللجنة من متابعة العمليات والأنشطة التي يقوم بها الوسطاء، ويقدم رصدا كاملا لجميع عمليات الوسيط المعتمد، كما أنه سيحد من تحركات بعض الوسطاء غير النظامية”.

وأشاد خالد بانصر بالدعم الكبير الذي وجدته اللجنة من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، والذي ساهم في سرعة اعتماد وتطبيق هذين النظامين، مؤكدًا أن اهتمام ودعم معاليه المباشرين سيرتقي بمنظومة الاحتراف الرياضي.