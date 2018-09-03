لجنة الانتخابات باتحاد القدم: 6 سبتمبر آخر موعد للترشح

المواطن - طارق سعد

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته الثالثة التي ستختتم يوم 2 أكتوبر المقبل بالاقتراع وإعلان الرئيس الجديد.

وأعلنت لجنة الانتخابات برئاسة د.عبدالعزيز الرشود شروط الترشح لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، حيث تم وضع شرط المؤهل الجامعي لكلا المنصبين وشرط ممارسة كرة القدم سنتين على الأقل لمنصب الرئيس.

وأعلنت لجنة الانتخابات أنها فتحت اليوم الاثنين باب الترشح للراغبين بالعمل في الدورة القادمة لمجلس إدارة الاتحاد، كما أعلنت أن الخميس 6 سبتمبر سيتم إغلاق باب الترشيحات لفحص الأسماء المرشحة في اليوم الذي يليه.

يُذكر أن أحمد عيد فاز بدورة الانتخابات الأولى كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد، فيما خلفه عادل عزت الذي استقال من منصبه قبل إتمام فترته.