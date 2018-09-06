لجنة الانتخابات: غلق باب الترشح لرئاسة اتحاد القدم وفحص الملفات غدًا

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قفل باب الترشح لانتخابات رئاسة مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورته الثالثة 2018.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر، أن لجنة الانتخابات ستُباشر عملها لفحص قوائم المترشحين لمنصب رئيس اتحاد القدم بداية من غدًا الجمعة.

يذكر أن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، كان قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد للتركيز على الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يتولى نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي منصب تسيير أعمال رئيس الاتحاد حتى انعقاد الانتخابات.