لجنة الانضباط ترفض احتجاج الباطن

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن احتجاج نادي الباطن على مشاركة لاعب الفيصلي، حمدان الشمراني خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

وقبلت لجنة الانضباط احتجاج الباطن من ناحية الشكل، ورفضته من الناحية الموضوعية، نظرًا لأهلية حمدان الشمراني، للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع مجلس إدارة نادي الباطن احتجاجًا رسميًّا للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد نهاية مباراته أمام الفيصلي في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، قد أوقفت حمدان الشمراني مباراتين، بعد قيامه بركل اللاعب المنافس في آخر مباريات فريقه السابق، الأهلي، بالموسم الماضي، أمام الفيصلي في كأس الملك، ولم يُشارك في أي لقاء حتى مباراة الباطن هذا الموسم.

وشارك نجم وسط الفريق العنابي حمدان الشمراني في مباراة الفيصلي والباطن كاملة، ما دفع مجلس الإدارة السماوي للاحتجاج حول نظامية مشاركته في اللقاء.