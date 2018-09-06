لجنة الحكام باتحاد القدم: مفاجأة للقنوات الناقلة للدوري السعودي بالجولة الثانية .. والعدالة حضرت بسبب VAR

المواطن - محمد سمعه

تحدث الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الأداء التحكيمي في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كلاتنبيرغ لبرنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية”: شاهدنا العدالة في الجولة الأولى من الدوري السعودي بسبب استخدام تقنية الفيديو.

وأضاف كلاتنبيرغ: سنسمح للقنوات الناقلة للدوري السعودي بسماع الحديث الدائر بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو؛ أملًا في مزيد من الشفافية.

وتابع رئيس لجنة الحكام: استلمنا أجهزة الصوت وسوف نستخدمها في الجولة الثانية وسنطلب من مسؤولي القنوات الناقلة قبل المباراة بيوم حضور التجربة؛ حتى يتسنى لهم الحصول على الحديث الدائر بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو.

وأضاف كلاتنبيرغ: واجهنا مشاكل تقنية في ثلاثة ملاعب في الجولة الأولى، وكانت هناك مشكلة في نظام تقنية الفيديو ومنها مباراة أحد والنصر، حيث اضطررنا في هذه المباراة للاستعانة بالحكم الرابع في حالات تقنية الفيديو لعدم وجود أجهزة الصوت.