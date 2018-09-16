لجنة تعليم محايل توصي بإخلاء ابتدائية ومتوسطة المربع للبنات

المواطن - أحمد الشهري - بارق

أوصت لجنة الاستفادة من المباني بإدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، برئاسة مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم الأحد، بإخلاء مبنى ابتدائية ومتوسطة المربع للبنات التابعة لتعليم محايل ونقلهم إلى مبنى مدرسة الراشدون الابتدائية والمتوسطة بالمربع للبنين.

وأشارت إلى أن الدوام سيكون خلال الفترة الصباحية للطالبات، فيما سيكون الفترة المسائية للطلاب.

وكانت “المواطن” نشرت اليوم تفاصيل مبنى مدرسة المربع للبنات الابتدائية والمتوسطة والتي تعاني من هبوط في الأرضيات والتشققات في الأسقف الداخلية للمبنى.