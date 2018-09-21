لجنة حكومية تبحث تحديد موقع محطة التحلية بالرايس

المواطن - بدر

عقد فريق العمل المشكل من عدد من الجهات الحكومية بأمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة اجتماعه الأول لتحديد موقع محطة التحلية المزمع إنشاؤها في مركز الرايس والتي ستغذي مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع ورابغ.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة المياه والكهرباء م. خالد القريشي ومحافظ بدر خالد الضويان .

وتحظى مشاريع تحلية المياه المالحة باهتمام بالغ من الدولة لاستكمال المشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة لمواجهة التحدي الكبير للطلب الحالي والمستقبلي على المياه المحلاة بعد أن اعتمدت الدولة تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لتأمين إمدادات المياه من خلال إنشاء العديد من محطات التحلية ومرافقها على سواحل المملكة .

ومحطة الرايس هي إضافة للإنجازات التي يشرف عليها ويديرها كوادر وطنية مؤهلة تعمل بإخلاص لتحقيق الأهداف المنشودة انطلاقاً من الغايات الاستراتيجية لمملكتنا الحبيبة.