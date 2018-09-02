لجنة عاجلة للتحقيق في حريق النيابة العامة في الدمام

المواطن - الدمام

وجه أمير المنطقة الشرقية بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في أسباب الحريق الذي نشب في مبنى فرع النيابة العامة في الدمام.

وقالت إمارة المنطقة الشرقية في بيان لها عبر تويتر : تابع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ، الحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد في مبنى النيابة العامة، موجهًا بتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات للتحقيق في الحادثة.

وأضاف البيان أن أمير الشرقية طالب بمراعاة واتباع وسائل السلامة الضرورية لكافة المشاركين في عمليات الإطفاء.