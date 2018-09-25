لجنة عاجلة للتحقيق في وفاة طفلة بالتماس كهربائي من عمود المجاردة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة وفاة الطفلة جنى الشهري إثر التماس كهربائي بشارع الفن التابع لبلدية محافظة المجاردة.

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير المتحدث الرسمي باسم الإمارة سعد بن عبدالله آل ثابت، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يقضي بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في الحادثة وإحالة المتسببين للنيابة العامة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكد آل ثابت أن سمو أمير منطقة عسير شدد على أهمية تطبيق العقوبة الرادعة بحق المتورطين في الحادثة .‎

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أصدر اليوم قراراً بإعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق إثر وفاة الطفلة.