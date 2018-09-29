لخلق أفكارٍ وحلول إبداعية.. منشآت تطلق ‎تحدي عسير ضمن مبادرات بيبان

المواطن - أبها

‎أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت مبادرة تحدي عسير في ملتقى بيبان عسير بهدف إشراك أفراد المجتمع في إيجاد حلول ابتكارية وأفكار إبداعية وريادية بالمنطقة عبر مساري: السياحة والتجارة الإلكترونية.

‎حيث يستهدف مسار السياحة إيجاد أفكار إبداعية وحلول ابتكارية تساهم في تطوير السياحة بمنطقة عسير لرفع نسبة السياح وجودة الخدمات السياحية المقدمة لهم وذلك عبر توفير حلول تخدم السياح وأصحاب الأماكن السياحية في الجوانب التالية: سُبل استكشاف الأماكن والفعاليات السياحية والوصول لها، تسهيل معرفة الأماكن التراثية والتاريخية بالمنطقة، توفير خدمات للسياح غير المتحدثين باللغة العربية، بالإضافة المساهمة في تهيئة المناطق السياحية.

أفكار تجارية وحلول إبداعية

‎ويستهدف مسار التجارة الإلكترونية إيجاد أفكار تجارية وحلول إبداعية قابلة للتطبيق; لتعزيز مسار وأنشطة التجارة الإلكترونية في منطقة عسير، بحيث يشمل الأفكار المبنية على توظيف تقنيات التجارة الإلكترونية بأسلوب إبداعي جديد في منطقة عسير.

هذا وسيقوم المشاركون بتقديم حلول وأفكار متكاملة بعد دراسة جدواها وتصميم آلية عملها لكل من المسارات المذكورة، ثم يتم تقييم المشاريع والأفكار من عدة جوانب لتحديد أكثر الحلول إبداعا وتأثيراً وتكاملاً، على أن تكون الفكرة جديدة أو تحسّن فكرة قائمة، وتكون واضحة التفاصيل مكتملة العناصر ولا تقل عن 350 كلمة موضح فيها المشكلة في السوق، ودراسة جدوى للمشروع ومقياس نجاحه، والقيمة المضافة مقارنة بالسوق التنافسية، وتكون قابلة للتطبيق، وسيكون هناك ستة فائزين في المسارين (3 لكل مسار)، وستكون الجائزة الأولى 30 ألف ريال، والثانية 20 ألف ريال، والثالثة 10 آلاف ريال، حيث بدأ استقبال المشاركات الخميس 27 سبتمبر، وتستمر حتى 21 أكتوبر المقبل، فيما سيكون اختيار الفائزين في 21 نوفمبر.

‎يذكر أن ملتقى بيبان عسير قدم عددًا من المبادرات والاتفاقيات والمشاريع الريادية التي من شأنها دفع عجلة التقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة.