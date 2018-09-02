لعام دراسي جديد وناجح .. التزم هذه الأمور

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عبر إنفوجرافيك توعوي، مجموعة من النصائح للطلاب والطالبات، لبداية عام دراسي جديد وناجح.

ونصحت وزارة التعليم الطلاب وأولياء الأمور، بتنويع الغذاء، وتنظيم النوم، والاهتمام بالصحة والمظهر.

وقالت التعليم في الإنفوجرافيك التوعوي الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

أعد حقيبتك النفسية والدراسية بأدوات تعينك على النجاح منها:

أحب العلم الذي تدرسه أو على الأقل أهميته

ردد على نفسك عبارات إيجابية كل صباح

احترم حق غيرك التزم بواجبك اعرف حقك

تسلح بالثقة وتجمل بحسن الخلق

نوع مصادر تعلمك لا تحتكر عقلك في حدود المناهج.

انضبط بالحضور لتتزن معلوماتك وتتصل حلقاتها

أحسن إدارة وقتك، راجع استذكر اربط معلوماتك.