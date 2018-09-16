لفتة إنسانية من تركي آل الشيخ لخالد قاضي.. ومفاجأة لجماهير الأهلي والحزم

المواطن - الرياض

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تقديم 500 ألف ريال، من الهيئة إلى أسرة الإعلامي الكبير خالد القاضي، الذي وافته المنية أمس السبت؛ تقديراً لمسيرته الإعلامية.

وتحفيزًا للحضور الجماهيري للمباراة المزمع انطلاقها الجمعة المقبل، بين الأهلي ونادي الحزم، وجه بجائزة خاصة للجمهور.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي: “وجهتُ المنظمين بتخصيص جائزة للجمهور عبارة عن سحب على سيارة جيب لكزس”.

واختتم رئيس هيئة الرياضة بقوله: “خالد قاضي يستحق الكثير”.