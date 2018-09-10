لقاء السعودية ضد بوليفيا .. جيسوس حضر للاطمئنان

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة السعودية ضد بوليفيا الودية حضور المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك من أجل متابعة والاطمئنان على نجوم الهلال الدوليين.

ويشارك من نجوم الهلال في مباراة السعودية ضد بوليفيا كل من سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد إبراهيم كنو وعلي البليهي.

ومن المنتظر عودة نجوم الهلال الدوليين لتدريبات الزعيم بداية من الغد الثلاثاء بعد مباراة السعودية ضد بوليفيا، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الرائد في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية ضد بوليفيا انتهى بتقدم الأخضر بهدفين لهدف، ولا تزال النتيجة حتى الآن تشير إلى تقدم الأخضر بنفس نتيجة الشوط الأول.

تُقام مباراة السعودية ضد بوليفيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.