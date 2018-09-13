للجنسين.. كلية الأمير سلطان العسكرية توفر وظائف بعدة مجالات

المواطن - الرياض

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والإدارية المساندة وتقنية المعلومات والتشغيل والصيانة للرجال والنساء، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، للعمل في أقسام الكلية، وترغب بشغلها بمواطنين، حسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والمواعيد الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

– الماجستير.

الشروط والتفاصيل عبر هذا الرابط (هنا).

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم الخميس بتاريخ 1440/01/03هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/01/09هـ، عبر هذا الرابط (هنا).