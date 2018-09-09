للحصول على نتائج سليمة.. 3 شروط لقياس الضغط

المواطن - الرياض

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مجموعةً من النصائح المهمة عند قياس الضغط.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن من شروط قياس الضغط ما يلي:

١. يكون المريض جالساً مرتاحاً على الكرسي على الأقل ٥ دقائق.. لا تأخذ الضغط فور وصول المريض لموعده.

٢. يجلس المريض واضعاً قدميه على الأرض ليست متقاطعة ولا واقفاً على رؤوس أصابعه ولا واضعاً ساقاً فوق الأخرى.

٣. لا يتكلم نهائياً.. لا بالجوال ولا مع الطبيب ولا مع الممرض.

وكان الدكتور خالد النمر، قد حذر في وقت سابق من الحديث أثناء عملية قياس الضغط، وذلك حتى يتم الحصول على نتائج دقيقة.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مهم.. لا تتحدث أثناء قياس الضغط فإن ذلك يرفع الضغط بـ5 إلى 7 ملم زئبق”.