للطموح فكرة وللنجاح بيبان .. منشآت تدشن الملتقى الثالث برعاية أمير عسير

المواطن - أبها

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ينطلق ملتقى بيبان في نسخته الثالثة يوم الخميس 17 محرم 1440هـ الموافق 27 سبتمبر 2018م والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار ملتقى بيبان للطموح فكرة وللنجاح بيبان.

ويقام الملتقى في مركز أبها الدولي للمعارض وبحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت الدكتور ماجد القصبي وسعادة محافظ منشآت المهندس صالح الرشيد.

ويستمرُّ الملتقى لمدة 3 أيام ليُساهم بشكل فعال في تعزيز التواصل بالأفكار الريادية المميزة، ويبحث سبل الاستثمار لرواد الأعمال، وللشغوفين بتأسيس منشآت جديدة في قطاع الأعمال، كما يهدف لفتح آفاق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون أحد العناصر المهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير عددٍ من الخدمات والمنتجات المميزة لزوّار بيبان. من جهته شكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعم الملتقى ليساهم في دعم منشآت منطقة عسير ويثري الحركة التجارية بالمنطقة من خلال دعم الأعمال الريادية.

وأكد المهندس الرشيد قائلًا “إن ملتقى بيبان عسير يأتي في مرحلتِه الثالثة بعد بيبان الرياض وبيبان القصيم دعمًا من منشآت لأعمال الرياديين في مختلف مناطق المملكة ووصولًا لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العائد المحلي من 20% إلى 35%”.

ويضم ملتقى بيبان عسير سبعة أبواب تفتح للزوار آفاقًا في المعرفة وريادة الأعمال وهي (منشآت، الانطلاقة، النمو، السوق، التمكين، تسهيل الأعمال)، إضافة إلى باب التجارة الإلكترونية الذي استُحدث مؤخرًا ويقدم ورشَ عملٍ من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية مع توفير الخدمات المساندة لهذه التجارة الحديثة من توصيلٍ ومدفوعاتٍ وغيرها.

الجدير بالذكر أن منشآت تقيم عددًا من الفعاليات المُساهمة في رفع كفاءة المنشآت الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة وتسعى إلى دعمها وتمكينها وتحرص على تلبية احتياجاتها من خلال تقديم عددٍ من المنتجات والخدمات التطويرية والتدريبية والإرشادية الداعمة لها.