للمرة الثانية.. محمد عبده يتغزل في سارة دندراوي : مزهزة يعني أنتِ

المواطن - الرياض

للمرة الثانية، تغزل الفنان محمد عبده في الإعلامية سارة دندراوي مقدمة برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، وهذه المرة أيضًا كانت كلمة المغازلة “مزهزهة”.

وسألت سارة دندراوي الفنان محمد عبده عن كلمة “مزهزهة” التي يقولها كثيرًا في لقاءاته ليرد عليها متغزلًا: “يعني سارة دندراوي”.

ودخلت سارة دندراوي في حالة من الضحك والخجل الشديدين لتستكمل باقي أسئلتها لفنان العرب.

وقبل أشهر جمع موقف طريف بين فنان العرب محمد عبده والإعلامية سارة دندراوي على الهواء مباشرة، خلال مداخلة هاتفية لعبده للحديث عن كواليس مهرجان الجنادرية وأوبريت “أئمة وملوك”.

وفي بداية المداخلة مازح محمد عبده الإعلامية سارة دندراوي بقوله: “يا هلا يا قمر.. شو حالك”، لترد عليه بقولها: “بخير الحمد لله” بعد أن ظهر على وجهها الإحراج بعض الشيء، ولكنها ضحكت بقولها: “نحن على الهواء أبو نورة”.

وأعاد محمد عبده السؤال إلى الإعلامية: “طراوة.. كيفك”، لترد “أبو نورة نحن على الهواء” ليرد محمد عبده “أهلًا وسهلًا”، لتسأله بعدها الإعلامية عن آخر استعدادات مهرجان الجنادرية.

ولم يترك محمد عبده الموقف يمر دون أن يمازح الإعلامية ثانيةً، ليُدخل فنانين آخرين على الخط للسلام عليها، وهم: راشد الفارس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر وماجد المهندس.

ودخلت سارة دندراوي في موجة ضحك على الهواء بسبب الموقف، لتقول له: “ما هذه المفاجأة يا أبو نورة”، ليرد عليها “لتكوني مزهزهة على الهواء”، لتعقب ضاحكة: “ما لحقنا نخلص من الأولى يا أبو نورة”.