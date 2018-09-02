للمهتمين بصيانة الحواسيب.. تجربة لربح 700 ريال في نصف ساعة!

المواطن - عبدالرحمن دياب

سرد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي، موقفًا حدث له اليوم الأحد وفّر خلاله 700 ريال في نصف ساعة فقط.

وكتب الحمادي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “اليوم نزلت سوق الحواسيب (يعمل به 99% من الهند وباكستان) بسبب عطل في هارديسك قديم، وجدت أرخص سعر لاسترجاع البيانات 700 ريال!”.

وتابع الحمادي: “رجعت البيت وفكيته وخلال أقل من نصف ساعة استرجعت البيانات ووفرت 700 ريال!”.

وشدد المهتم بالتقنية على أن “العمل في مجال صيانة الحواسيب والأجهزة مربح جدًّا”.

وأضاف الحمادي: “اليوم في أحد محلات الحواسيب كنت جالسًا بجانب عاملين يتكلمان عن شراء قطع من موقع أمازون، يقول الأول للثاني عن قطعة في يد الثاني: (سعرها 96 دولارًا مع الشحن!) وفي نفس المحل نفس القطعة تباع بما لا يقل عن 600 ريال! وهو سعر السوق المحلي!”.

ماذا يعني صيانة الحاسوب؟

صيانة الحاسوب بشكل عام هي عملية دورية تضمن بقاء الحاسوب يعمل بالشكل المطلوب، كما أنها تمنع حدوث أيّ مشاكل حرجة لاحقًا قد يتعرض لها الجهاز.

وتنقسم صيانة الحاسوب إلى قسمين: صيانة المكونات الصلبة في الحاسوب (بالإنجليزيّة: Hardware)، وصيانة برمجيات الحاسوب (بالإنجليزيّة: Software).

وتعد صيانة الحاسوب عملية مُهمة، فهي تُساعد في الكشف المُبكر عن أي مشكلات، كما أنها تعمل على الكشف عن وجود الفيروسات أو البرامج غير المرغوبة والتي قد تضر الجهاز بشكلٍ كبير.