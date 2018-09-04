للمهتمين.. 13 دورة عقارية متخصصة في 8 مدن

المواطن - الرياض

ينظم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، 13 دورة عقارية ومتخصصة في 8 مدن خلال شهر سبتمبر، منها دورتان تقامان لأول مرة في مدينتي خميس مشيط وجازان.

وتتناول هذه الدورات معلومات تفصيلية علمية عن الوساطة العقارية تمكن العاملين والمهتمين من الإلمام بأخلاقيات المهنة، ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية، وأساسيات إدارة المرافق وأنواع برامج صيانتها، وأنظمتها وأدواتها، وإدارة اتحادات الملاك، للإلمام بحقوق ومسؤوليات الملاك الذين يعيشون في ملكيات مشتركة، بحسب وكالة “واس”.

وتأتي الدورات ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير ورفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في ‏السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد خبراء مختصين في ‏المجال العقاري، وتحقيق أهداف إستراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق ‏العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه، وكذلك إيجاد فرص وظيفية جديدة للسعوديين، إضافة ‏إلى أن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات ‏والمناسبات والمعارض ذات العلاقة‎.‎

وأقام المعهد منذ تأسيسه 68 دورة تدريبية في 8 مجالات ذات علاقة بالقطاع العقاري والتي شارك فيها نحو 2000 متدربًا ومتدربة، حيث عمل خلالها على تأهيل العاملين في القطاع وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوفير بيئة عقارية احترافية تضمن حقوق جميع الأطراف في عملية البيع والشراء والتأجير، كما تضمن احترافية العاملين في القطاع.

يذكر أن التسجيل في دورات المعهد العقاري السعودي متاح عبر الموقع الإلكتروني هنا.