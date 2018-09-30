لماذا اختار ولي العهد الكويت لتكون وجهته الخليجية الأولى؟

المواطن - الرياض

عكست زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكويت مكانة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتقدير ولي العهد للكويت أسرة حاكمة وحكومة وشعب، لتكون هي وجهته الخليجية الأولى بعد توليه ولاية العهد.

وتؤكد زيارة ولي العهد إلى الكويت مكانتها المتنامية التي تحملها السعودية لشقيقتها، وهو ما انعكس على الاهتمام الكويتي الرسمي والشعبي لزيارة ولي العهد.

وتتطلع الكويت إلى الزيارة باعتبارها لا تقتصر وكأنها زيارة أخوية معتادة فحسب، بل إنها تحمل بعدًا تاريخيًا وإستراتيجيًّا ومكانة دولية؛ لأن السعودية هي أقرب دولة خليجية للكويت وبينهما علاقة تاريخية من الدولة السعودية الثانية.

وتجمع مواقف لا تنسى بين المملكة والكويت، علاوة على الترابط الأسري وتقارب الرؤى، لتعزز زيارة ولي العهد هذه العلاقات وتنقلها لآفاق أرحب لما فيه مصلحة البلدين.

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل الكويت مساء اليوم الأحد في زيارة رسمية.

وبحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت وعدد من المسؤولين؛ العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ستبحث الزيارة المزيد من التنسيق حول أسعار النفط لدعم استقرار السوق.