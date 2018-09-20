لماذا طلب ترامب بناء جدار هائل في أفريقيا؟

المواطن - متابعة

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل، أن تُشيِّد مدريد جدارًا في منطقة الصحراء الكبرى بأفريقيا حتى تمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا.

واستوحى ترامب فكرته من مشروع إقامة الجدار على الحدود الأميركية مع المكسيك، وتعهد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 بإنجاز المشروع لأجل الحد من الهجرة والجريمة.

وقال المسؤول الإسباني إنه سبق أن أخبر ترامب بأن الفكرة صعبة التحقق بالنظر إلى اتساع الصحراء التي تمتد على أكثر من 3 آلاف ميل، لكن الرئيس الأميركي تشبث بفكرته وقال إن هذه المنطقة لن تكون أكبر من حدود الولايات المتحدة والمكسيك.

وبحسب صحيفة “غارديان” فإن هذا المقترح معقد جدًا، وغير قابل للتحقق، لأن إسبانيا لا تملك أي أرض في منطقة الصحراء الكبرى، ولذلك فإن دولًا من شمال أفريقيا هي التي يمكنها أن تتخذ قرارًا من هذا القبيل.