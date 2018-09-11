لماذا لُقّب البلطان من محبيه بـ”القادح” ؟

المواطن - طارق سعد

أعلن حساب نادي الشباب في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عودة خالد البلطان رئيسًا للشباب بتكليف من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تركي آل الشيخ.

ورحب حساب الشباب بعبارة “أهلًا بعودة القادح”.

وتعود قصة لقب القادح لموسم 2013/ 2014 عندما صرّح خالد البلطان تلفزيونيًّا بعد لقاء فريقه ضد الاتفاق في الدمام بأن “يقدح” من راسه في خلافه مع رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك أحمد عيد.

يُذكر أن خلافًا حادًّا نشب بين أحمد عيد وخالد البلطان أواخر موسم 2013/ 2014 انتهى بالصلح بمبادرة من رئيس رعاية الشباب آنذاك الأمير نواف بن فيصل بن فهد.