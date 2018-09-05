لمدة 6 أشهر.. برنامج تدريبي لتمكين المعلمين من إنتاج محتوى رقمي تعليمي

المواطن - الرياض

أطلقت شركة تطوير للخدمات التعليمية مبادرة نوعية بالتعاون مع خبراء عالميين لدعم تحسين ممارسات المعلمين تجاه إنتاج المحتوى الرقمي التعليمي، وذلك بتنظيم برنامج تدريبي يتكون من ورش عمل متبوعة ببرنامج متابعة إلكتروني وإشراف تقني لمدة ستة أشهر عن طريق بوابة عين، والتي ستساعد في إثراء الميدان بالمنتجات الرقمية التعليمية ذات الجودة العالية من خلال تطبيق مبادئ “التصميم التعليمي”، وسعيًا لتوظيفه في الفصول الدراسية كأحد العوامل الأساسية في التحول نحو التعليم الرقمي وتحقيقا لرؤية المملكة 20٣0.



وبدأت في مقر وزارة التعليم صباح اليوم أولى ورش عمل “المصمم المحترف” والتي تستمر لمدة يومين بحضور أكثر من 100 معلم ومعلمة مهتمين بالبرمجة والتصاميم.

ويهدف برنامج المصمم التعليمي المحترف إلى تمكين المعلمين والمعلمات في كافة التخصصات من إنتاج محتوى رقمي، تعليمي وفق المعايير العالمية والتربوية.

وكانت شركة تطوير للخدمات التعليمية اشترطت للالتحاق بالبرنامج أن يكون المرشح سعودي/ة الجنسية، وأن يكون على رأس العمل، ولديه شغف التغيير، والقدرة على نقل الخبرة للزملاء، ومهارة العمل ضمن الفريق مع إحضار عدد من المواد المدرسية أو الخطط الدراسية للعمل عليها وتحويلها خلال البرنامج التدريبي.



وأوضحت الشركة أنها قدمت مجموعة مبتكرة كنماذج لهذا المحتوى مثل مسلسل القيم (فواز ونورة)، ومسلسل عائلة سالم الذي يبسط مفاهيم العلوم والرياضيات للمرحلة المتوسطة، ومجموعة من الألعاب الإلكترونية والتجارب العلمية الماتعة بهدف تبسيط التعلم وتوظيف التشويق والإثارة في عرض المعلومة العلمية والقيمة التربوية.

وأكدت أن البرنامج التدريبي يقدم في جزأين، وإطار زمني مدته 6 أشهر، الجزء الأول عبارة عن ورشة عمل مدتها: يومان خلال الفترة 5- 6 سبتمبر 2018م، أما الجزء الثاني سيكون بشكل افتراضي يتضمن لقاءات ومواد تعليمية موجهة ومهام تطبيقية، وتسليم مشروع التصميم التعليمي الذي يعد متطلباً لاستكمال البرنامج للحصول على الشهادة.