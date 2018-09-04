لمستخدمي طرق الشرقية.. احذروا الضباب الكثيف

المواطن - الشرقية

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الثلاثاء، من ضباب كثيف على معظم طرق الشرقية.

وكتب الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع “تويتر”: “نود التنبيه على مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه؛ نظرًا للضباب الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ابتداء من اليوم الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، والطائف، والعاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها، والمدينة المنورة، تمتد إلى مرتفعات تبوك، ويصل تأثيرها إلى السواحل تشمل أمطارًا متفرقة ورياحًا هابطة مثيرة للأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.