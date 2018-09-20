أغلقت السلطات الباكستانية معبرين حدوديين مع أفغانستان وإيران للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال يومي التاسع والعاشر من شهر محرم الحالي.
وأوضحت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مسؤولين باكستانيين أنه تم إغلاق معبر “تشمن” الذي يربط إقليم بلوشستان الباكستاني مع أفغانستان، فضلاً عن إغلاق معبر “تفتان” المشترك مع إيران لمدة يومين أمام الحركة العامة.
وأضافت أن قرار إغلاق المعبرين المذكورين جاء ضمن الإجراءات الأمنية الاحترازية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية أو أعمال عنف ذات طابع طائفي خلال ما يُعرف بذكرى “عاشوراء”.
مما يُذكر أن باكستان تتفهم بأن معظم الأعمال الإرهابية التي تستهدف أراضيها تتم إداراتها من داخل الأراضي الأفغانية أو الإيرانية.
لمنع تدفق الإرهابيين .. باكستان تغلق معبرين حدوديين مع إيران وأفغانستان
لمنع تدفق الإرهابيين .. باكستان تغلق معبرين حدوديين مع إيران وأفغانستان
2018/09/20الساعة 2:45 مساءً
- فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - واس
أغلقت السلطات الباكستانية معبرين حدوديين مع أفغانستان وإيران للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال يومي التاسع والعاشر من شهر محرم الحالي.
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