لهذا السبب.. ساما ترسل إنذاراً نهائياً للشركة الأهلية للتأمين

المواطن - الرياض

أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي، إنذارًا نهائيًا إلى الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، لضعف عمل إدارة المطالبات وعدم فعالية النظام التقني لدى الشركة.

وأكدت المؤسسة في خطابها الذي تسلمته الشركة في 6/9/2018، أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الواردة في الخطاب خلال 20 يوم عمل.

كما أشارت إلى أنه في حال عدم تصحيح تلك الملاحظات خلال المدة المحددة، سوف تتخذ المؤسسة قرارًا أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة، وفقًا لما نصت عليه المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أطلقت نهاية الشهر الماضي، خدمة المدفوعات الرقمية؛ لتسهيل عمليات الدفع والشراء عبر الهاتف الجوال.

ونشرت “ساما”، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو توضيحي للخدمة، موضحة أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بوحدة التحول الرقمي شاركت المؤسسة في تجهيز وإطلاق هذه الخدمة.

وأكدت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتمكينه رقميًّا، مبينة أن عملية الدفع تتم من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال.

في خطوة لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتمكينه رقمياً، تم إطلاق المدفوعات الرقمية لتسهيل الدفع والشراء من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال. كان وراء هذا الإنجاز كل من #مؤسسة_النقد العربي السعودي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بوحدة التحول الرقمي pic.twitter.com/m1qN7xJeea — SAMA (@SAMA_GOV) August 26, 2018