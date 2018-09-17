لهذه الأسباب.. صفقة التايفون القطرية مُهددة بالإلغاء

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

شككت صحيفة التليغراف البريطانية في إمكانية إتمام صفقة بيع طائرات التايفون لقطر في ظل وجود صعوبات واضحة على مستوى التمويل تواجه الدوحة في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الوقت لا يزال يمضي دون أن تظهر ملامح جديدة على مستوى الصفقة، والتي تم توقيعها من شركة BAE SYSTEMS البريطانية برفقة الدوحة.

وكشف وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون عن قيمة الصفقة، والتي تتضمن بيع 24 طائرة نفاثة من طراز تايفون نظير 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى حصص من الدعم والتدريب في ديسمبر الماضي.

وقالت التليغراف: “الشروط النهائية لم يتم تأكيدها بعد، حيث أكدت الشركة البريطانية أن عملية البيع كانت خاضعة لشروط التمويل، حيث كان من المفترض أن يتم تسليم الدفعة الأولى في موعد أقصاه منتصف عام 2018”.

وأرجعت الصحيفة البريطانية تأجيل الشركة المسؤولة عن الطائرات البت في الصفقة إلى الربع الثالث من العام الجاري، إلى الظروف الاقتصادية السيئة في قطر، والتي تسببت في تحذير وزارة الخزانة البريطانية من إتمام الصفقة مع قطر، وهو ما يهدد بخسارة مليارات الدولارات في حالة تخلف الدوحة عن السداد.

وذكرت مصادر بريطانية أنه في حالة تعثر قطر في إتمام التزاماتها المالية في الصفقة فإن مليارات الجنيهات الإسترلينية سوف تضيع من الميزانية العامة.

وإذا فشلت شركة BAE في إلغاء الشروط النهائية بنهاية الربع الحالي من 2018 في 30 سبتمبر، فقد يكون عليها إصدار بيان تنظيمي لشرح أسباب التأخير.

وتقول مصادر الصناعة إن المفاوضات مستمرة بشكل جدي، ومن المفهوم أن شركة BAE تأمل في إعلان إتمام الصفقة في وقت قريب.