لهواة الرحلات.. 5 طرق لإخراج السيارة من التغريز في الصحراء

المواطن - متابعة

على الرغم من متعة القيادة في الصحراء، خاصة لهواة الرحلات في البرية، لكنها خطرة وربما تلحق أضرارا بالسيارة، حيث يتعرض السائقين إلى بعض المواقف الصعبة أثناء القيادة، ومنها تغريز السيارات في الرمال، وتحتاج السيارة لإخراجها مجهوداً كبيراً.

ولذلك ينصح خبراء السيارات بإخراج السيارة من التغريز ببعض النصائح منها:

1- الدواسات الأرضية: حيث يتم وضع الدواسات أسفل الإطارات، وعند تشغيل المحرك تقوم الإطارات بسحبها أسفلها أثناء الدوران، مما يساعد على ثبات الأرض أسفل الإطارات.

2- مفتاح الإطارات: حيث تركّب المفتاح في مسمار الإطار المنغمس بالرمال، مع استخدام قطعة من الخشب يتم وضعها بالطرف الآخر من المفتاح حيث تنغمس بالرمال، وعند تشغيل المحرك يندفع الإطار إلى الخروج من الرمال.

3- الرافعة أو الكوريك: حيث يتم وضعه أسفل السيارة بجوار الإطار المنغمس بالرمال، ويتم رفع السيارة حتى يخرج الإطار من الرمال، ثم قم بسد الحفرة جيداً، وبعد ذلك أنزِل السيارة وتحرك بها.

4- لوح خشب: حيث يتم ربطه جيداً بشكل أفقي على الإطار المنغمس في الرمال، ثم قم بتدوير المحرك وتحرك.

5- طريقة الأجولة: تقوم الفكرة على الحفر أمام السيارة على بعد مترين وبعمق متر، ثم قم بتعبئة الرمال بالجوال ويتم غلقه جيداً، ثم يتم لف المشد حول الجوال وتوصيله بطرف حبل، ثم أنزل الجوال في الحفرة.

ثم قم بأخذ طرف الحبل الآخر ويتم ربطه بالإطار الذي غاص وسط الرمال، ثم قم بتحريك السيارة إلى الأمام ببطء، ستجد أن الإطار بدأ بالدوران وسحب الحبل المربوط بالجوال إلى أن يحدث مقاومة تجعل الإطار قادراً على الخروج من الرمال.