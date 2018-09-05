لويس مورالها .. عقبة دفاعية تنتظر المنافسين

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، البرازيلي لويس فيليبي مورالها، بمستوى مميز في مباراة الوحدة ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء نجم خط الوسط، البرازيلي لويس فيليبي مورالها، في أولى مبارياته مع نادي الحزم أمام الوحدة، ووصفته بـ”العقبة”.

ونفذ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، لويس فيليبي مورالها، أكبر عدد من العمليات الدفاعية “افتكاك 7، قطع 4، صد 1” خلال مباراة الوحدة، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ما يدل على قوة اللاعب البرازيلي الدفاعية.

وتعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مع البرازيلي لويس فيليبي مورالها صاحب الـ25 عامًا، قادمًا من صفوف سيونغنام الكوري الجنوبي، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي.