لياقة الاتحاد في ازدياد

المواطن - محمد سمعة

واصل نادي الاتحاد تدريباته اليوم في مدينة أبوظبي الإماراتية حيث يقيم الفريق معسكرًا هناك تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على تويتر صورًا للاعبي العميد وهم يرفعون معدل لياقتهم البدنية عن طريق التدرب في صالة الألعاب الرياضية خلال الفترة الصباحية من اليوم.

ويسعى نادي الاتحاد لمصالحة جماهيره عن طريق تحقيق الفوز في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيواجه العميد فريق القادسية.

وكان الاتحاد خسر أول مباراة له في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من فريق الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب ناصر الشمراني.

لم يحقق دياز أي فوز في أي مباراة رسمية مع الاتحاد منذ توليه مهمة تدريب العميد في شهر مايو الماضي، حيث خسر لقب السوبر السعودي أمام الهلال، وتعادل مع نادي الوصل الإماراتي في البطولة العربية ثم خسر من الشباب في الدوري السعودي.