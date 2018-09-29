ليس فيسبوك فقط.. تطبيقات أخرى في خطر

المواطن - متابعة

تسبب اختراق ملايين الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الجمعة، في حالة قلق لكثير من المستخدمين، إلا أن معلومات جديدة قد تزيد من مخاوفهم؛ كون تهديد الاختراق لم يتوقف عند فيسبوك فحسب، وإنما يهدد أيضًا حسابات على تطبيقات أخرى مرتبطة به مثل “إنستجرام” و”تندر”.

وكانت الشركة الأميركية، قد اعترفت بتعرض موقع التواصل الاجتماعي لخرق أمني واسع، عرّض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة.

وفوجئ ملايين المستخدمين بأنهم مطالبون مرة أخرى بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الدخول إلى حساباتهم في فيسبوك.

وقال فيسبوك لاحقًا: إن المشكلة ستؤثر أيضًا على خدمة “تسجيل الدخول” التي تربط حساب فيسبوك بحسابات على تطبيقات أخرى، يقوم البعض بتسجيل دخولهم إليها من خلال حساباتهم على فيسبوك.

ويعني هذا أنه بمجرد أن يتمكن أحد المتسللين من الوصول إلى حساب شخص ما على فيسبوك، فيمكنه أن يشق طريقه نحو حساباته الأخرى.