مأدبة عشاء تجمع ولي العهد ومحمد بن زايد والفيصل في الطائف

المواطن - الطائف

جمعت مادبة عشاء في الطائف، مساء أمس السبت، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة ، وعددًا من الضيوف والمسؤولين في الخليج .

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في محافظة الطائف، حيث هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا النجاح المتميز.

كما تشارك الإمارات احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ88 عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات، وسط اهتمام ومشاركة رسمية وشعبية.

ويعكس احتفاء الإمارات ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة عمق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، لتنتقل نحو الشراكة الإستراتيجية.