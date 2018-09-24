مؤامرة قطرية قذرة وخروج عن البروتوكولات في جنوب إفريقيا!

المواطن - الرياض

وصلت أيادي قطر التخريبية إلى إفريقيا، وتحديدًا إلى جنوبها لتدبير خطة لإطاحة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وتسعى الدوحة بهذه الخطة إلى معاقبة بريتوريا، بعدما رفض رامافوزا إقامة علاقات تجارية معها، فيما كانت أداة المؤامرة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما.

وأثارت زيارة سرية لزوما، الذي عزله الحزب الحاكم في فبراير الماضي، إلى قطر التقى خلالها أمير قطر تميم بن حمد، القلق في جنوب إفريقيا؛ كونها خرجت عن جميع البروتوكولات الدبلوماسية الخاصة بزيارة المسؤولين السابقين الكبار، دون إبلاغ الرئاسة أو وزارة الخارجية أو سفارة جنوب إفريقيا لدى قطر.

وبحسب صحيفة “ذي ساوث أفريكان” الجنوب إفريقية، فإن الزيارة التي جرت هذا الأسبوع، أثارت دهشة فضيل موسى، السفير الجنوب إفريقي في الدوحة الذي وصفها بأنها “سلوك خارج عن المألوف”.

وردًّا على التساؤل الذي دار في الأوساط السياسية بشأن تجاهل زوما عن عمد القواعد الدبلوماسية، رجحت الصحيفة أن لقاء زوما وتميم، وراءه طلب للدعم المادي في إطار ما سمته الصحيفة “مؤامرة”، من أجل إطاحة نظام الرئيس الحالي سيريل رامافوزا، دون أن تتطرق لآلية تنفيذ هذه المؤامرة.

وأشارت الصحيفة إلى رجل الأعمال الجنوب إفريقي المقيم في الدوحة فيليب سولومونز، قائلة: إن له علاقات قوية مع كل من زوما والأسرة الحاكمة في قطر، ويعتقد أنه سيكون محور زيارة الرئيس السابق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالخارجية الجنوب إفريقية، قوله: “لن أفاجأ إذا استخدم فيليب طائرته الخاصة لنقل زوما خلال رحلته من وإلى جنوب إفريقيا”.

وأشارت “ذي ساوث أفريكان” إلى أن سولومنز شخص “غير مرحب به” من قبل إدارة رامافوزا، مؤكدة أنه زار جنوب إفريقيا مؤخرًا من أجل إقناع الرئيس بإبرام صفقات تجارية مع قطر، لكنه عاد خائب الرجاء بعد رفض رامافوزا.

لكن على الجانب الآخر، لم يبدِ الرئيس الجنوب إفريقي اهتمامًا بالزيارة.

ويواجه زوما 16 اتهاما بالاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال، تتصل بصفقة شراء معدات عسكرية أوروبية قيمتها 2.5 مليار دولار، لتحديث القوات المسلحة بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1994.