مؤتمرات وتدريبات.. ملتقى الصحة العالمي في الرياض الاثنين المقبل

المواطن - الرياض

تحتضن العاصمة الرياض ملتقى الصحة العالمي يوم الاثنين القادم الموافق 10 سبتمبر.

وأكدت وزارة الصحة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن ملتقى الصحة العالمي يتضمن مؤتمرات تعليمية، وساعات تدريبية معتمدة.

ودعت الصحة المهتمين للتسجيل في الملتقى على الرابط هنا.

ويشارك في الملتقى 10 آلاف مشارك و200 شركة طبية من مختلف دول العالم، فيما يضم 7 مؤتمرات تعليمية.

ويأتي الملتقى تحت رعاية وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من الاثنين ولمدة يومين حتى الأربعاء.