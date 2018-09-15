بث مباشر.. مؤتمر سكني في دفعته التاسعة

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الإسكان انطلاق المؤتمر الخاص بإعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة التاسعة.
“المواطن“، تقدم لكم بث مباشر لمؤتمر سكني للإعلان عن تفاصيل الدفعة التاسعة .
وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، عن تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج “سكني” وذلك بتخصيص 28410 خيارات تمويلية وسكنية.
يبدأ الان البث المباشر لمؤتمر #برنامج_سكني بدفعتة التاسعة,كما يسرنا استقبال أسئلتكم للإجابة عليها من قبل المتحدثين. https://t.co/8T50N8TLEm
— وزارة الإسكان (@SaudiHousing) September 15, 2018
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