بث مباشر.. مؤتمر سكني في دفعته التاسعة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان انطلاق المؤتمر الخاص بإعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة التاسعة.

“المواطن“، تقدم لكم بث مباشر لمؤتمر سكني للإعلان عن تفاصيل الدفعة التاسعة .

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، عن تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج “سكني” وذلك بتخصيص 28410 خيارات تمويلية وسكنية.

يبدأ الان البث المباشر لمؤتمر #برنامج_سكني بدفعتة التاسعة,كما يسرنا استقبال أسئلتكم للإجابة عليها من قبل المتحدثين. https://t.co/8T50N8TLEm — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) September 15, 2018