بث مباشر.. مؤتمر سكني في دفعته التاسعة

بث مباشر.. مؤتمر سكني في دفعته التاسعة

2018/09/15
الساعة 1:21 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان انطلاق المؤتمر الخاص بإعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة التاسعة.

المواطن“، تقدم لكم بث مباشر لمؤتمر سكني للإعلان عن تفاصيل الدفعة التاسعة .

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، عن تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج “سكني” وذلك بتخصيص 28410 خيارات تمويلية وسكنية.

 


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