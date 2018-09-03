مؤتمر كاشف للمالكي.. رفض التقرير الأممي وإعلان الجديد بشأن تطهير اليمن

المواطن - الرياض - تصوير : أثير الحربي

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، رفض التحالف للتقرير الأممي لما تضمنه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة.

ورحب المالكي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، بموقف الحكومة اليمنية الرافض للتقرير الأممي، مشددًا على أن التحالف يعمل على مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها.

وقال متحدث التحالف: إن جميع المنافذ اليمنية تعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية، فيما تواصل قوات الجيش الوطني التقدم في محافظة صعدة لتطهيرها من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح المالكي أن التحالف يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لمرور سفن المساعدات، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية.

وأعلن أن ميليشيات الحوثي أطلقت 185 صاروخًا باليستيًّا منذ بدء العمليات العسكرية ضدها، مؤكدًا أنها تتعاون مع ميليشيا حزب الله في تجارة المخدرات، كما أنها تواصل تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.



وعرض المالكي خلال المؤتمر بعض العمليات التي نفذتها قوات التحالف والجيش الوطني ضد الميليشيا الانقلابية في اليمن.

