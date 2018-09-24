مؤسس كايزنها: قطاعات الثقافة والتطوع كانت تعاني من فجوة

المواطن - الرياض

أكد مؤسس المبادرة الوطنية للتحسين المستمر “كايزنها”، صالح السلمي، أن قطاعات الثقافة والتطوع كانت تعاني من فجوة، لكن تم التركيز عليها خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن برامج جودة الحياة.

وأضاف السلمي، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن اليوم الوطني يشعل فينا الطاقة العاطفية لتوظيف الفرح والشغف في خدمة هذا البلد.

م. صالح السلمي – مؤسس المبادرة الوطنية للتحسين المستمر "كايزنها":

قطاعات الثقافة والتطوع كانت تعاني فجوة، لكن تم التركيز عليها خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن برامج جودة الحياة#برنامج_ياهلا#خليجية#اليوم_الوطني88 pic.twitter.com/MuYls9arYO — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 24, 2018

وفي سياق آخر، تزينت مدينة الرياض وارتدت حلة خضراء لتظهر في أبهى تجلياتها احتفاء باليوم الوطني الـ٨٨، بعد أن نفذت أمانة منطقة الرياض العديد من البرامج والفعاليات، والتي تمثلت في نشر الأعلام الخفاقة والمجسمات المضيئة والبالونات الضخمة واللافتات الوطنية ومبادرات التشجير في مواقع متفرّقة من العاصمة.