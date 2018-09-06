مؤشرات انسداد شكمان السيارة.. وخطورة إهماله

المواطن - متابعة

نظام العادم أو ما يعرف بـ“الشكمان” من الأجزاء الهامة في السيارة، حيث إنه يعمل على إخراج الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق بداخل محرك السيارة، وإذا تعرض إلى الانسداد فإنه يؤدي إلى ظهور العديد من الأعطال بالسيارة.

ويؤكد خبراء السيارات وجود مؤشرات لانسداد العادم منها على سبيل المثال وليس الحصر:

1- تعرض السيارة إلى الارتجاف قليلاً، خاصة أثناء توقفها مع تشغيل المحرك.

2- توقف السيارة فجأة أثناء سيرها.

3- ضعف كبير في عزم المحرك، حيث تفقد السيارة قوتها خاصة عند صعود المرتفعات.

5- ظهور رائحة غاز أو رائحة عوادم أو وقود قوية داخل مقصورة القيادة، إذ تضطر العوادم للخروج بطريقة غير سليمة لانسداد الشكمان.