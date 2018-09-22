مؤشر العمرة في الأسبوع الثاني: أكثر من 75 ألف تأشيرة ووصول 8801 معتمر

المواطن - مكة المكرمة

منذ أن أطلقت وزارة الحج والعمرة مؤشر العمرة الأسبوعي مع مطلع العام الهجري، والذي يعرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وهو يرصد زيادة ملحوظة وتسارعًا في طلب التأشيرات، وسلاسة في الوصول وحتى المغادرة.

وبلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة في الأسبوع الثاني من بداية موسم العمرة للعام الهجري 1440هـ، وحتى العاشر من شهر محرم: 75390 تأشيرة، ووصل عدد المعتمرين الواصلين: 8801 معتمر، في حين غادر: 136 معتمرًا بعد أن أكملوا العمرة والزيارة.

وتوزع المعتمرون في الوصول على المنافذ المختلفة، وجاء عدد الواصلين عبر المنافذ الجوية: 8222 معتمرًا، كما قدم عبر المنافذ البرية: 579 معتمرًا، فيما لم يسجل قدوم للمعتمرين عبر المنافذ البحرية.

وبيّن المؤشر أن إجمالي عدد المعتمرين المتبقين في مكة المكرمة بلغ 7408 معتمرين، فيما بلغ عدد الزوار المتبقين في المدينة المنورة 1257 زائرًا، بمجمل: 8665 معتمرًا وزائرًا.

وذكر المؤشر أن أكثر الجنسيات قدومًا هي باكستان بعدد: 4185 معتمرًا، تليها الهند بـ2438، ثم سيرلانكا 576، فماليزيا 462، وخامسًا الأردن بعدد 232 معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.