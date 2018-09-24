ماتت الطفلة جنى صعقًا.. نزهة عائلة تتحول إلى مأتم في المجاردة

المواطن ــ أحمد الشهري ــ المجاردة

قضت طفلة في مقتبل العمر تبلغ من العمر 9 أعوام، أمس الأحد، إثر تعرضها لتماس كهربائي بالقرب من شارع الفن بمحافظة المجاردة.

وخرجت أسرة الطفلة جنى للاحتفال باليوم الوطني بشارع الفن الذي يقع وسط محافظة المجاردة، وبينما كانت الطفلة تلهو بالقرب من أحد أعمدة الإنارة فوجئت الأسرة أن الطفلة قد تعرضت لتماس كهربائي؛ ما أدى إلى وفاتها مباشرة.

وعلى الفور هرع إلى مسرح الحادث عدد من الفرق الأمنية والدفاع المدني، وتشير المعلومات إلى أن أسلاك أعمدة الإنارة مكشوفة؛ ما تسبب بوفاة الطفلة.

وطالب أهالي المحافظة الجهات المختصة بالتأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بشارع الفن، خاصة وأن التقارير الأمنية تشير إلى أن هناك عددًا من أعمدة الإنارة ما زالت بحاجة للصيانة، مشيرين إلى أن الشارع يشهد تردد العديد من الزوار والمقيمين على مدار الساعة.

وحذر الأهالي من تكرار حوادث يذهب ضحيتها عدد من الأطفال الأبرياء.