ماتياس الميدا .. مسيرة احترافية مميزة والمكسيك طريقه للبطولات

المواطن - مروة نبيل

ماتياس الميدا بات مرشحًا بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مجلس إدارة العميد يرغب في التعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى عال.

وكانت “المواطن” قد علمت أن الأرجنتيني ماتياس الميدا يُعد الأقرب لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد رفض الإيطالي كلاوديو رانييري عرضًا جادًا من العميد، رغم أنه لا يرتبط بأي فريق منذ شهر مايو الماضي.

ويملك ماتياس الميدا مسيرة احترافية مميزة كلاعب كرة قدم، حيث بدأ مشواره في صفوف نادي ريفر بلايت أتلتيكو الأرجنتيني، وساهم في تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى عام 1996، ثم انتقل إلى فريق إشبيلية الإسباني، وشارك كأساسي في موسمه الأول.

وخاض ماتياس الميدا تجربة احترافية رائعة في الملاعب الإيطالية بعد ذلك، حيث لعب 7 مواسم هناك في صفوف أندية لاتسيو، بارما وإنتر ميلان، قبل أن يعود إلى الأرجنتين مُجددًا، وشارك مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في بطولات عديدة.

وعلى الصعيد التدريبي، درب ماتياس الميدا صاحب الـ44 عامًا، ثنائي الدوري الأرجنتيني لكرة القدم ريفر بليت وأتليتيكو بانفليد، وكان نادي غوادالاخارا المكسيكي آخر محطاته.

وتُعد المكسيك هي طريق ماتياس الميدا في حصد البطولات، حيث حقق عدد من البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غوادالاخارا، ومنها الدوري مرة واحدة، والكأس مرتين، بالإضافة إلى دوري الكونكاكاف الموسم الرياضي الماضي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، لحسم ملف المدرب الأجنبي سريعًا، بعد تذيل الفريق الأول لكرة القدم جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، بعد تلقيه ثلاثة هزائم متتالية.

وأقال مجلس إدارة نادي الاتحاد، المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب والقادسية، وخسارة لقب السوبر السعودي أمام الهلال.