ماجد الشدي مساعداً لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

المواطن - واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قرارا بتعيين ماجد بن علي الشدي مساعداً لرئيس الهيئة.

ورفع الشدي بهذه المناسبة شكره لسمو الأمير سلطان بن سلمان على هذا القرار الذي عده بابا جديدا لخدمة الوطن والمواطن، بناء على ما تعلمه من سموه – قولا وعملا – أن المواطن في المرتبة الأعلى، وخدمته شرف لكل مسؤول، مشيرا إلى أن المهمة الجديدة تفتح باباً لشرف الخدمة في مجالات أشمل ضمن تخصص الهيئة وخدمة السياحة والتراث الوطني، وترسيخ الهوية الوطنية والتقدم في المشروع الاقتصادي والوطني الكبير الذي تتولاه الهيئة.

وعبر مساعد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه سمو الأمير سلطان بن سلمان، مؤكدا أن سموه مدرسة استثنائية في الإدارة والقيادة والقيم استفاد منها عبر ما يزيد عن الخمسة عشر عاماً، وسموه قد نهل المعارف والقيادة من معين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الذي لا ينضب قيادة وحكمة، واستقى من ملازمته لعقود خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، ومن قادة البلاد السابقين ورئيسي مجلس إدارة الهيئة في دورات مضت رحمهم الله جميعاً.

وسأل الشدي الله سبحانه أن يعينه ويسدده ليكون عند حسن ظن سموه وأن يوفقه للإسهام في مسيرة النماء والتطور المبنية على القيم الراسخة في المملكة العربية السعودية الشامخة دائماً.

يذكر أن ماجد الشدي حاصل على شهادتي ماجستير إحداهما في العلاقات العامة والأخرى في تقنيات التدريب والتعليم مع التركيز على مهاراتهما في مجالات التسويق من جامعة مارشال الحكومية بولاية غرب فرجينيا الأمريكية، وعمل قبل التحاقه بالهيئة عضواً في هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة، ثم مديرا عاما للإعلام وعلاقات الشركاء في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومشرفا على اللجان التنظيمية لمناسبات الهيئة.