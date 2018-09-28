ماجد عبدالله: النصر سيارة فخمة وكارينيو قائد غشيم

المواطن - محمد سمعة

تحدث الأسطورة ماجد عبدالله نجم نادي النصر الأسبق وسفير كأس أمم آسيا 2019 عن رأيه في المدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو المدير الفني للنصر.

وقال ماجد عبدالله في حديثه لبرنامج في المرمى على قناة العربية: الإمارات جاهزة لاستضافة كأس الأمم الآسيوية وأرشح اليابان لتحقيق اللقب لأنه يلعب في إطار برنامج مميز لتطوير الكرة اليابانية.

وتابع عبدالله: وجود 8 لاعبين أجانب في الدوري السعودي سيخدم أندية الوسط وتعطي إثارة للدوري، وسلبية هذا القرار تكمن في صعوبة مشاركة اللاعب السعودي.

وأضاف نجم النصر الأسبق: كارينيو غشيم وضعيف فنيًا ولاعبو النصر أنقذوه في المباريات السابقة، أريد القول إن الهلال ضمن الأندية المرشحة للمنافسة على لقب الدوري.

وقال ماجد عبدالله: النصر الآن أشبه بسيارة فخمة ولكن كارينيو وهو قائدها غشيم، الأهلي سيأتي في المركز الثالث بعد الهلال والنصر والشباب تحسن كثيرًا والاتحاد لن ينافس على لقب الدوري.