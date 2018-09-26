ماجد عبدالله في أبو ظبي استعدادًا لإطلاق العد التنازلي لكأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول الأسطورة ماجد عبدالله إلى العاصمة الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب حساب مجلس أبو ظبي الرياضي على “تويتر”: “وصول أسطورة الكرة السعودية والآسيوية ماجد عبدالله للعاصمة أبو ظبي لحضور احتفالية إطلاق العد التنازلي 100 يوم على انطلاق بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019) والتي ستقام، يوم غد في أبو ظبي”.

ومن المُقرر أن تُقيم الإمارات احتفالية كبرى، مساء يوم غد الخميس، للإعلان عن بداية العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق بطولة كأس آسيا 2019، على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وستشمل الاحتفالية مقابلات مع ممثلي اللجنة العليا المحلية المنظمة وممثلي الاتحاد القاري وبعض نجوم وأساطير كرة القدم الآسيوية.

وتشهد بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل المتصدر والوصيف إلى منافسات دور الـ16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المرتبة الثالثة.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كأس آسيا 2019 كالتالي: المجموعة الأولى: الإمارات، تايلاند، الهند والبحرين، المجموعة الثانية: أستراليا، سوريا، فلسطين والأردن، المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، قيزغيرستان والفلبين.

وتضم المجموعة الرابعة: إيران، العراق، فيتنام واليمن، وتتواجد السعودية على رأس المجموعة الخامسة التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية، ويتواجد في المجموعة السادسة كل من؛ اليابان، أوزبكستان، عمان وتركمانستان.