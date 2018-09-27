ماجد عبدالله: هذه مشكلة الكرة العربية.. وزيادة الأجانب يؤثر على الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعرب أسطورة نادي النصر والكرة السعودية، ماجد عبدالله، عن سعادته بأنه اللاعب الوحيد الذي حصل على جائزة هداف العرب من الشيخ زايد آل نهيان في دورة الخليج عام 1982.

وقال ماجد عبدالله: “المغفور له الشيخ زايد من القامات الكبيرة والتي لا تُمحى من الذاكرة لما قدمه من إنجازات.. أنا الوحيد الذي تشرف بالحصول على جائزة هدّاف العرب من يد المغفور له الشيخ زايد”.

وتابع الأسطورة تصريحاته لقناة “أبو ظبي الرياضية”: “مشكلة الكرة العربية هي استعجال النتائج الإيجابية وتحقيق البطولات.. المسألة بحاجة إلى صبر وتخطيط طويل الأمد”، مُضيفًا: “كرتنا تملك المواهب، لكن التقصير هو في التخطيط”.

وعن زيادة عدد اللاعبين المحترفين لـ8 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قال ماجد عبدالله: “وجود اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية بكثافة يعطي المباريات إثارة، إلا أنه في الوقت نفسه يقلل من فرص اللاعبين السعوديين”.

وأضاف قائلًا: “وكل فريق بحاجة للاعبين مميزين في ثلاثة مراكز رئيسية هي رأس الحربة وصانع اللعب والدفاع، والملاحظ أن الأندية السعودية ركزت تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب على تدعيم هذه المراكز”.

واختتم ماجد عبدالله تصريحاته قائلًا: “هذا يعني أن فرص اللاعب السعودي للعب في هذه المراكز أصبحت ضعيفة، وهو ما سيؤثر على المنتخب السعودي ويضره”.

ووصل ماجد عبدالله إلى العاصمة أبو ظبي، مساء الأربعاء، استعدادًا لحضور احتفالية إطلاق العد التنازلي 100 يوم على انطلاق بطولة كأس آسيا “الإمارات 2019″، والتي ستقام، مساء الخميس.