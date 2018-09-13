ماذا ستفعل التجارة بأكثر من 20 ألف إطار سيارات مخالف؟

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس، تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مستودعات مراكز ومحال بيع إطارات المركبات بمواقع مختلفة بمدينة الرياض وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض.

وبحسب ما ذكر عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم التجارة، أسفرت نتائج الحملة التي بدأت الساعة 3 عصر أمس واستمرت حتى منتصف الليل عن إغلاق 25 مستودعًا، وضبط 53 عاملًا مخالفًا، وضبط 60 ماكينة إطارات، ومصادرة أكثر من 20 ألف إطار سيارات مستعمل.

وكان من المقرر أن يتم إتلاف جميع الكميات على نفقة المنشآت المخالفة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، ولكن أعلن الحسين صباح اليوم أن هناك ملاحظة مهمة على ضبطيات حراج الكفرات، أمس، وهي أن كافة الإطارات التي تم ضبطها لن يتم إتلافها بل سيتم تدويرها والاستفادة منها.

وأحالت التجارة المتورطين في تخزينها وعرضها وبيعها إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.