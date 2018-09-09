ماذا قال بيتزي عن التدخل في عمله.. ومطالب إيقاف الدوري؟

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بأنه لا يُعاني من أي تدخلات في عمله من الناحية الفنية.

ونفى بيتزي وجود أي تدخلات لعدم استدعائه محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف، مؤكدًا أنه يتخذ قراراته الفنية دون أي تأثير من خارج منظومة الجهاز الفني للمنتخب.

وأشار المدرب الأرجنتيني بيتزي خلال تصريحاته قبل تدريب الأخضر اليوم، إلى أن الفرصة لا تزال متاحة في المستقبل لأي لاعب لتمثيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وبشأن مطالبات الأندية بإيقاف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال بطولة كأس آسيا 2019، قال بيتزي: “لا أتدخل في القرارات الإدارية، ونحن لدينا في المنتخب جدول زمني سنعمل على تطبيقه وصولًا إلى كأس آسيا 2019”.

وشدد بيتزي على أهمية مباراة بوليفيا الودية، خاصة أنها تأتي في أولى مراحل الإعداد للمشاركة في كأس آسيا، مؤكدًا أنهم يسعون لاستغلال الوقت من أجل تحقيق أقصى فائدة على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره البوليفي وديًّا، يوم غد الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.