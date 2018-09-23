ماذا لو صادفت إجازة الیوم الوطني یوم راحة للعامل؟ العمل تُجیب

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يتم تعويض العامل، بيوم إجازة، إذا صادفت إجازة اليوم الوطني راحته الأسبوعية.

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة خالد أبا الخیل، عن كیفیة تعويض العامل الذي تصادف إجازة الیوم الوطني، الیوم (الأحد)، يوم راحته الأسبوعیة من العمل.

وأوضح أبا الخیل أن إجازة الیوم الوطني للمملكة توافق أول يوم من برج المیزان بحسب تقويم أم القرى، و23 سبتمبر بالتقويم المیلادي، وأنه إذا صادف ذلك الیوم يوم راحة أسبوعیة للعامل فیعوض عن ذلك الیوم بإجازة في الیوم الذي يسبقه أو الذي يلیه.