ماكرون لخادم الحرمين الشريفين: سأزوركم قريبًا

المواطن - الرياض

بعث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسالة تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هنأه فيها باليوم الوطني الـ88 للمملكة، مؤكدًا عمق الشراكة السعودية الفرنسية، كما كشف عن زيارة رسمية مرتقبة له إلى السعودية.

وأعرب ماكرون في رسالته عن اهتمامه برؤية المملكة 2030 الطموحة، مشيدًا بمنطقة العلا التي أكد في رسالته أنه يتطلع إلى رؤيتها، كما شدد أيضًا على ضرورة التعاون بين البلدين ضد الإرهاب والتطرف.

وجاء في نص الرسالة:

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، أريد أن أعرب لمقامكم السامي عن أصدق التهاني الحارة لشخصه وللشعب السعودي.

تعتبر فرنسا المملكة شريكة تاريخية ومن الدرجة الأولى فإن نوعية حوارنا حول الأزمات الكبرى التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط هي بمثابة عنصر ثمين من أجل العمل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، ففي حين لا يزال تهديد الإرهاب والتطرف الديني قائم آمل أيضًا أن نواصل سويًّا ودون هوادة مكافحة الإرهاب والتطرف ومكافحة تمويلها.

بعد أن استضافت فرنسا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شهر إبريل الماضي، أتطلع بسرور إلى الزيارة التي أنوي أن أقوم بها إلى المملكة، أتمنى أن تكون حدثًا بارزًا في علاقتنا الثنائية، وستتيح هذه الزيارة أن نرتقي بشراكتنا إلى مستوى إستراتيجي وأن ننجز بعض المشاريع التي بدأناها، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية والتقنية والاقتصادية والثقافية والعلمية، فإن تعميق شراكتنا من أجل تطوير منطقة العلا أمل يلفت جل اهتمامي، وآمل أن أكتشفه برفقة ولي العهد بمناسبة زيارتي.

وفي هذا الصدد، ستشكل الزيارات الوزارية إلى الرياض حتى نهاية السنة مناسبة للمضي قدمًا في مشاريعنا المشتركة التي تندرج في إطار الأولويات الكبرى التي حددتها المملكة في رؤية 2030.

إذ أعرب مجددًا لمقامكم السامي وللشعب السعودي عن تهاني الحارة، أرجو قبول التعبير عن أسمى معاني التقدير والاحترام.